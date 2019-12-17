РФЖ представят обновленный интерьер «Сапсанов» с кулерами, розетками и USB

К 10-летию эксплуатации скоростных поездов «Сапсан» в России РЖД обновили интерьер вагонов. В поездах также появились кулеры с водой, розетки и USB-разъемы у каждого кресла.

В вагонах изменилось цветовое решение салонов, были заменены обивка и чехлы сидений. Как сообщили «РИА Новости», На окнах появились затемняющие шторы, а освещение будет регулироваться в зависимости от времени суток.

Для юных пассажиров в поездах появилась игровая зона и спецместа для размещения детских колясок, а в туалете одного из вагонов появился пеленальный столик.

В бизнес-классе были заменены кресла и добавлены два купе-сьюта (специально выделенная зона с двумя посадочными местами, затемненная стеклянными перегородками). Поменялся интерьер и в вагоне-бистро, а также отдельная зона для индивидуальных переговоров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что глава Петербурга осмотрел цех обслуживания «Сапсанов» в Петро-Славянке.