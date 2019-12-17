Петербуржец поджег Mercedes-Benz отельера из Кемерово

Петербуржец поджег Mercedes-Benz отельера из Кемерово
В Петербурге подожгли "Мерседес". Фото: pixabay

В Петербурге подожгли Mercedes-Benz 63 AMG, припаркованный на улице Двинской в Кировском районе. Иномарка принадлежит отельеру из Кемерово.

Как стало известно gazeta.spb.ru, жительница Кировского района позвонила в полицию и сообщила, что возле доме №16 по Двинской улице неизвестный мужчина облил бензином из канистры припаркованную иномарку и поджег его.

Известно, что владельцем автомобиля является 35-летний житель Кемерово, работающий директором двух отелей в Петербурге. В обоих отелях у мужчины конфликты либо с жильцами, которые недовольны наличием гостиницы в жилом доме, либо со строителями, которым не выплатили зарплату.

У автомобиля полностью выгорели капот и моторный отсек. Правоохранители задержали подозреваемого — 49-летнего петербуржца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина поджег дом, чтобы замести следы убийства.

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