В Ленобласти мужчина поджег дом, чтобы замести следы убийства

В воскресенье, 1 декабря, в садоводческом массиве «Пупышево» был найден погибший после пожара.

Им оказался 33-летний мужчина. Установлено, что он погиб от удара ножом в сердце. Как стало известно gazeta.spb.ru, дом ему не принадлежал.

По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний безработный мужчина. По предварительной информации, двое мужчина распивали алкоголь, после чего произошла ссора, во время которой подозреваемый совершил убийство, а потом поджег дом, чтобы замести следы.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе Петербурга пьяная ссора закончилась поножовщиной. Инцидент произошел в одном из домов на Среднеохтинском проспекте.