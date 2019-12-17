Первый в стране The North Face откроется в Петербурге

Первый в стране The North Face откроется в Петербурге
Логотип The North Face

Inventive Retail Group откроет первый в России магазин спортивной одежды The North Face. Он появится в марте следующего года в ТРК «Галерея» в Петербурге.

Продукция бренда The North Face ранее была представлена в магазинах сети Street Beat, которая также принадлежит Inventive Retail Group. Теперь компания решила вывести сотрудничество с американским берндом на новый уровень, создав под него отдельную сеть.

Компания планирует в течение ближайших двух лет открыть десять точек The North Face в ряде торговых центров России. Магазины будут поддерживать реализующуюся в Европе новую концепцию, сообщает АБН.

The North Face специализируется на производстве высококачественной спортивной и горной одежды, а также туристического инвентаря. Среди покупателей в основном альпинисты, скалолазы, туристы и люди, ведущие активный образ жизни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что супермаркет «Реалъ» открывает сеть кофеен под собственным брендом.

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