Супермаркет «Реалъ» открывает сеть кофеен под собственным брендом

Сеть петербургских супермаркетов «Реалъ» откроет сеть кофеен под своим брендом.

Владелец планируется открыть кофейни внутри собственных магазинах и на других арендованных площадках. Первое такое кафе с посадочными зонами уже открыли в ноябре в маркете на Лесном проспекте. Об этом сообщил владелец сети сотрудникам «Коммерсантъ».

Идея данных кофеен в том, чтобы посетители после покупки стаканчика кофе или выпечки докупали что-либо в торговом зале. За неделю показатели продаж кофе в данном заведении превысили показатели его же продаж в автоматах.

До конца 2020 в городе планируют открыть 10 новых заведений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура заинтересовалась несчастным случаем на Сестрорецком хлебозаводе. В ходе проверки выяснилось, что организация не осуществляет контроль за соблюдением требований охраны труда на производстве.