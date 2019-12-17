В Петербурге провалилась атака сторонников Вячеслава Макарова на застройщиков

В Смольном опровергли нарушения при строительстве многоэтажного жилого дома на Лодейнопольской улице в Петроградском районе Петербурга. Нарушения были обозначены депутатами ЗакСа. Строительство ЖК Kingdom может продолжиться в скором времени.

Как сообщает АБН, в начале месяца в петербургском ЗакСе было утверждено обращение Юрия Гладунова, коллеги спикера городского парламента Вячеслава Макарова по фракции «Единая Россия», к губернатору с просьбой принять меры в ситуации со строительство нового дома на Лодейнопольской.

Гладунов в своем запросе утверждает, что из-за строительства ЖК Kingdom в соседнем доме №8/9 по Пудожской улице появились трещины и отошел лестничный пролет. Депутаты обеспокоены просадкой дома, которая якобы превышает 30 мм.

Однако, в ответе губернатора говорится, что максимальная осадка фундамента якобы разрушающегося дома составила 7,5 мм, что не превышает допустимого значения. Эти данные приведены по результатам геодезического мониторинга за деформациями фундаментов.

При этом депутаты сразу обращали внимание на неудовлетворительное состояние дома, находящегося на Пудожской улице по соседству, еще до начала строительства.

Подрядчик ООО «Статус ЭР» получил разрешение на строительство в Госстройнадзоре еще три года назад, после чего он получил в распоряжение земельный участок под строительство.

«Статус-ЭР» обзавелся первыми проблемами со стройкой весной прошлого года, когда Госстройнадзор на несколько месяцев приостановил работы из-за обнаруженных в документации нарушений, а также изменениях в конструкции объекта. Однако, девелоперу удалось вновь получить разрешение.

Гладунов в своем запросе задал вопрос губернатору Александру Беглову о целесообразности проведения проверки законности действий Госстройнадзора по продлению разрешения на строительство.

Градоначальник уточнил, что земля на Лодейнопольской улице находится в частной собственности, а причин для отказа в продлении разрешения нет. Вся документация, по словам Беглова, оформлена верно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Вячеслав Макаров сохранил пост в петербургском отделении «Единой России».