Вячеслав Макаров сохранил пост в петербургском отделении «Единой России»

Спикер Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров смог сохранить пост секретаря в федеральном руководстве партии «Единая Россия».

На съезде «Единой России», который прошел в субботу, 23 ноября, было объявлено, что Макарова переизбрали на пост члена президиума генсовета «Единой России».

Свой пост в руководстве партии также удалось сохранить генеральному директору «Газпром Межрегионгаз» Сергею Густову. Он также является первым заместителем Макарова в петербургском отделении партии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Макаров рассказал, почему Анохина исключили из политсовета «Единой России». Исключение Анохина из политсовета Макаров назвал рабочим моментом. Причиной этого стала необходимость ротации. Ежегодно требуется менять не менее 10% состава, подчеркнул спикер.