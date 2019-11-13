Макаров рассказал, почему Анохина исключили из политсовета «Единой России»

Макаров рассказал, почему Анохина исключили из политсовета &#171;Единой России&#187;
Андрей Анохин. Фото: assembly.spb.ru

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров объяснил причины исключения депутата Андрея Анохина из политического совета регионального отделения «Единой России».

Исключение Анохина из политсовета Макаров назвал рабочим моментом. Причиной этого стала необходимость ротации. Ежегодно требуется менять не менее 10% состава, подчеркнул спикер.

Вместе с Анохиным политический совет покинули еще девять человек. На их место пришли глава МО «Аптекарьский остров» Никита Титенко, глава МО «Сенной округ» Наталия Астахова и глава МО «Пискаревка» Оксана Умнова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат Андрей Анохин объявил борьбу борделям и рекламе интимных услуг в Петербурге. Он призвал горожан присылать ему адреса незаконных заведений и фотографии их рекламы.

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