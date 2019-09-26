Помощник Макарова возглавил МО «Аптекарский остров»

Главой муниципального совета МО «Аптекарский остров» стал помощник председателя Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова «единоросс» Никита Титенко.
На сайте муниципалитета опубликовали номер газеты «Аптекарский остров» с протоколами первого заседания совета. За помощника Макарова проголосовали девять из десяти присутствующих муниципальных депутатов. Один голос получил заместитель директора «Медицинского санитарного центра» Александр Хизов.
Все 10 мест в муниципальном совет МО «Аптекарский остров» занимают представители «Единой России». Кандидаты от других партий допущены до выборов не были.
Напомним, «Единая Россия» стала лидером по количеству мандатов в Петербурге. Партия по итогом муниципальных выборов получила 959 мест — 61,5%.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Смольном планируют организовать школу для обучения муниципальных депутатов. Больше половины из них были избраны впервые.