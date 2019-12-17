Зависли базы: в ГИБДД Петербурга опять столпотворение

Водителей просят отнестись к системному сбою с пониманием. Фото: Baltphoto

Водителей просят отнестись к системному сбою с пониманием. Фото: Baltphoto

Технические работы снова приводят к сбою в работе баз данных ГИБДД Петербурга, в результате водители вынуждены отстаивать многочасовые очереди.

Базовые действия, — замена прав или постановка личного транспорта на учет, — теперь занимают значительно больше времени. По информации «Фонтанки», плановые технические работы, проводящиеся в ведомстве в Москве влияют на качество работы системы в Северной столице.

В отделе пропаганды петербургского УГИБДД подтвердили, что во вторник, 17 декабря, в городских отделениях МРЭО наблюдаются сложности с базами данных. Автомобилистов попросили отнестись к временным неудобствам с пониманием.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судебные приставы Санкт-Петербурга взыскали с любителя превышать скорость 50 штрафов. В сумме мужчина заплатил 38 тысяч рублей.