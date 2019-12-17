В Выборге торжественно откроют Смоляной мыс после благоустройства

Областные власти торжественно откроют Смоляной мыс после благоустройства в Выборге. Церемония состоится возле дома №1 по улице Штурма во вторник, 17 декабря.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, в открытии Смоляного мыса примут участие глава комитета по ЖКХ Ленобласти Александр Тимков и глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов.

В областном правительстве отметили, что проект благоустройства Смоляного мыса выиграл Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

На реализацию зоны отдыха на Смольном мысу выделили 50 млн рублей из федерального бюджета, 50 млн рублей из областного бюджета и еще 7 млн рублей из муниципального.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге улучшат информационную базу для туристов.