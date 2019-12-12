В Выборге улучшат информационную базу для туристов

В Выборге улучшат информационную базу для туристов
Выборг. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

В Выборге Ленобласти на автобусных остановках появится информация о маршрутах движения общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе местной администрации, городскому хозяйству было поручено произвести улучшение информационных стендов на городских остановках общественного транспорта. Теперь на них появятся все возможные данные о маршрутах, включая названия остановок.

По словам главы районной администрации Геннадия Орлова, Выборг с каждым годом становится все более привлекательным для туристов. Именно по этой причине город должен предоставить самостоятельным путешественникам комфортные условия для ориентирования по улицам Выборга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге появится сквер с фотопанно «Бессмертный полк».

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