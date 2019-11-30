В Выборге появится сквер с фотопанно «Бессмертный полк»

В Выборге появится сквер с фотопанно &#171;Бессмертный полк&#187;
Выборг. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Новый сквер расположится на пересечении улицы Гагарина и проспекта Победы в Выборге Ленобласти. Место для сквера было выбрано местными жителями посредством общественного опроса.

Главным объектом новой зеленой территории в Выборге станет большая монолитная стена в виде фотопанно «Бессмертный полк» в память погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В сквере также появятся площадки для семейного отдыха, уличное освещение и дорожки для пешеходов. Кроме того, в парке оборудуют систему видеонаблюдения для обеспечения сохранности фотопанно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выборгский парк Монрепо обзавелся новыми пирсами. Идея о строительстве пирсов появилась неспроста — они находились здесь на рубеже XIX — XX веков и впоследствии были утрачены.

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В Выборге появится сквер с фотопанно «Бессмертный полк»
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