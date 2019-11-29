Выборгский парк Монрепо обзавелся новыми пирсами

В выборгском парке Монрепо восстановили пирсы вдоль береговой линии. Пока что красотой природы можно любоваться лишь с одного пирса — второй еще строят.

Как сообщает «Интерфакс», в Ленинградской области продолжается благоустройство музея-заповедника «Монрепо». Идея о строительстве пирсов появилась неспроста — они находились здесь на рубеже XIX — XX веков. Рабочие восстанавливают объекты в первоначальном виде.

Посетители парка уже могут пройти на один из пирсов, а вот на другом еще не завершились ремонтные работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что значительную часть достопримечательностей в парке «Монрепо» в Выборге закрыли для посещений из-за проведения реставрационных работ, которые завершатся только осенью 2020 года.