Петербурга не коснутся штрафы за превышение «средней скорости»

Петербурга не коснутся штрафы за превышение &#171;средней скорости&#187;
Парламентарии положительно отнеслись к предложению членов ЛДПР. Фото: kremlin.ru

Депутаты Госдумы приняли решение отменить штрафы за превышение «средней скорости». Подобное нововведение уже действовало в 17 регионах России.

Планировалось, что в Петербурге подобный режим начнет действовать на Западном скоростном диаметре (ЗСД). Во вторник, 17 декабря, члены Государственной думы в первом чтении приняли законопроект депутатов от ЛДПР, призывающий запретить штрафы за превышение средней скорости.

По мнению авторов инициативы, подобная формулировка некорректна, так как не введено определение понятия «средняя скорость», а значит, и штрафовать за её превышение нельзя. Напомним, что в России подобная система действует с 2013 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МВД не поддержало снижение порога наказуемого превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Вместо этого ведомство предлагает увеличить скоростной режим на трассах.

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