В Петербурге запустят производство экологичного транспорта

В Петербурге запустят производство экологичного транспорта
В Петербурге начнут производить экологичные транспорт. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге организуют производство экологичного транспорта. Соглашение о создании совместного предприятия заключили машиностроительный холдинг АО «Синара-Транспортные Машины» и компания Skoda Transportation.

Документ подписали во вторник, 17 декабря, сообщает «Коммерсантъ». Предприятие займется создание экологичных электропоездов, трамваев, троллейбусов и электробусов.

На предприятие будет осуществляться проектирование городского транспорта, производство, ввод в эксплуатацию, продажи и сервисное обслуживание. Ожидается выпуск до 300 единиц техники в год.

Инвестиции в проект по предварительным оценкам составят порядка 1,5-2 млрд рублей в ближайшие два года. Возглавит СП Sinara Skoda Виктор Леш.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге построят транспортную развязку на пересечении ЗСД с Шуваловским проспектом.

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