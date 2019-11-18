Транспортную развязку ЗСД построит миллиардер Букато

В ограниченном конкурсе на постройку транспортной развязки ЗСД на пересечении с Шуваловским проспектом победу одержало АО «ПО «Возрождение», принадлежащее миллиардеру Игорю Букато.

АО «Западный скоростной диаметр» подвело итоги конкурса в понедельник, 18 ноября. Выигравший подрядчик обязан построить развязку ЗСД рядом с Шуваловский проспектом, а также обеспечить строительство сетей инженерно-технического обеспечения АО «ЗСД».

На эти цели дорожный оператор готов выделить более 4 миллиардов рублей. Согласно договору, все работы должны быть выполнены до 1 декабря 2020 года. Отметим, что кроме «ПО «Возрождение» участников в конкурсе не было.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Выборга объявили конкурс на разработку проекта новой музыкальной школы, где будут заниматься 600 детей.