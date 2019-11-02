В Выборге объявили конкурс на создание проекта новой музыкальной школы

Принять участие в конкурсе на создание школы искусств может любой желающий. Фото: pixabay.com

Принять участие в конкурсе на создание школы искусств может любой желающий. Фото: pixabay.com

Вскоре в городе Выборг Ленинградской области появится музыкальная школа, куда смогут ходить до 600 детей.

Предположительно, образовательное учреждение откроют на улице Кепка, в доме 4. На данный момент региональное правительство запустило конкурс на создание проекта будущего здания музыкальной школы. Для того, чтобы предложить свой вариант, любой желающий может прислать заявку, вместе с эскизом здания, на адрес электронной почты agon3@mail.ru.

Также, конкурсанты могут обратиться непосредственно в отдел культуры комитета спорта, культуры и молодежной политики города Выборг. Ведомство располагается на улице Димитрова, дом 5.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в Выборге стартовали семинары по подготовке спортивных волонтеров. В частности, добровольцы будут помогать организаторам с проведением финала Чемпионата Европы по футболу в 2020 году.