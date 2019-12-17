Здание пеньковых складов «Тучков буян» станет собственностью Петербурга

Здание было возведено в 1763-1772 годах по проекту архитектора Антонио Ринальди. Фото: Google View

Здание было возведено в 1763-1772 годах по проекту архитектора Антонио Ринальди. Фото: Google View

Предприятие управления делами президента передаст складское здание «Тучков буян» на набережной Малой Невы в ведение города.

Об этом решении во вторник, 17 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. На данный момент исторический памятник принадлежит федеральному предприятию «Управление по эксплуатации зданий в Северо-Западном федеральном округе».

После перехода под контроль Северной столицы, городу нужно будет разработать возможности современного использования склада. Здание планируется включить в концепцию будущего парка «Тучков буян».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что наполнение парка «Тучков буян», который планируют разбить на проспекте Добролюбова, горожане выбирали самостоятельно с помощью голосования. Так, наиболее необходимыми петербуржцы сочли главный городской газон, зимний каток, ботанический сад, фонтаны-шутихи и открытую сцену.