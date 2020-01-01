Google озвучил самых популярных звезд по поисковым запросам россиян в 2019 году

Google озвучил самых популярных звезд по поисковым запросам россиян в 2019 году
Список лидеров запросов представители сервиса озвучили на мероприятии "Год в поиске". Фото: pixabay.com

Проанализировав данные поисковых запросов жителей России за прошедший год, Google представил десятку самых популярных личностей.

Возглавила рейтинг отечественная певица Юлия Началова, скончавшаяся весной 2019 года в возрасте 38 лет. Вторым в списке наиболее интересующих российских интернет-пользователей личностей стал рэпер Кирилл Толмацкий, известный под творческим псевдонимом Децл. Он внезапно умер 3 февраля 2019 года.

Замыкает тройку лидеров поисковых запросов звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк, которая на данный момент борется с тяжелым недугом. Официальный диагноз артистки до сих пор остается в тайне. В список также вышел известный актер Владимир Зеленский, ставший в 2019 году новым президентом Украины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Forbes внес в список новых миллиардеров основательницу интернет-ритейлера Wildberries, россиянку Татьяну Бакальчук.

2019 год google рейтинг
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