СКА вырвал победу у «Северстали»

12 матчей подряд петербургские хоккеисты только выигрывают.

Встреча СКА и «Северстали» состоялась сегодня, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Первую часть игры лидировали соперники – в команде отличились Вадим Кудако, Владислав Кодола и Макаа Хабаров. Армейцы с Невы реабилитировались только в третьей двадцатиминутке – счет сравняли Антон Бурдасов, Владимир Ткачев и Лукас Бенгтссон. Так как основное время завершилось ничьей, победителя решили выявить в овертайме. Желаемое первенство СКА принес Максим Карпов – автор решающего гола.

Напоминаем, что петербуржцы побеждают в 12 последних матчах и занимают первое место в турнирной таблице. В следующий раз хоккеисты выйдут на лед 19 декабря.

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