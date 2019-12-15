Сборная России обыграла финнов на «Газпром Арене» в Петербурге

Российская сборная по хоккею обыграла сборную Финляндии в матче Кубка Первого канала на петербургском стадионе «Газпром Арена». Матч завершился со счетом 2:0.

Российский хоккеист Антон Слепышев принес победу отечественной сборной, оформив дубль на третьей и 58-й минутах игры. Россия заняла второе место на турнире, несмотря на победу над финнами. Кубок Первого канала выиграла шведская сборная.

Игра завершила российский этап Еврохоккей-тура, в котором россияне провели две игры в Москве, уступив Швеции и обыграв сборную Чехии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российская фигуристка Алина Загитова примет участие в шоу перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА, который пройдет на «Газпром Арене» 19 декабря.