Производителей предложили штрафовать за неверную маркировку товаров

Производителей предложили штрафовать за неверную маркировку товаров
Производителя оштрафуют за товар с фальшивой ссылкой на ГОСТ или Российский стандарт. Фото: pixabay

В России предложили ввести для производителей штраф за ложную маркировку продукта. За несоответствие товаров ГОСТу предлагают штрафовать на сумму до 800 тысяч рублей.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на проект нового КоАП России, в России можно будет привлекать к ответственности за обман потребителей того производителя, который выдает товар с фальшивой ссылкой на ГОСТ или Российский стандарт.

Согласно новой редакции КоАП, за недостоверную отсылку к ГОСТам юридические лица могут получить 500-800 тысяч рублей штрафа, индивидуальные предприниматели — минимум 100 тысяч и максимум 400 тысяч, а должностные лица — от 20 до 50 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году для водителей введут новые штрафы.

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