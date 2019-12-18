Защитный купол самопроизвольно поднялся над Челябинским метеоритом

Мистический случай произошел в музее, где находится челябинский метеорит — защитный купол, охраняющий астероид, сам по себе раскрылся. При этом пульт от купола находился в спецхранилище под видеонаблюдением.

Сотрудник Исторического музея Южного Урала, где хранится известный метеорит, Айвар Валеев рассказал в своем Facebook-аккаунте, что витрина самопроизвольно поднялась на добрый десяток сантиметров, из-за чего сработала сигнализация. Прибежавший на место охранник не обнаружил воров и вызвал электрика, который привел купол в надлежащее положение.

Валеев пояснил, что сотрудники музея не склонны верить в мистические явления и называют технический сбой причиной случившегося. При этом он напомнил про «брата-близнеца» Челябинского метеорита, который недавно пролетал вблизи Земли, на который якобы мог среагировать музейный экспонат

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Роскосмосе» рассказали о новом метеорите «Челябинск» рядом с Землей.