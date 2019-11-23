В «Роскосмосе» рассказали о новом метеорите «Челябинск» рядом с Землей

Астероид назвали малым, так как в длину он достигает не более 15 метров.

Об этом стало известно сегодня, 23 ноября. Обо всем сообщат «Царьград», ссылаясь на «Роскосмос». Российские ученые зафиксировали недалеко от планеты небольшой астероид, который чем-то похож на тот, который упал в Челябинске. Пока непонятно, повторится ли то, что произошло в 2013 году – эксперты ведут наблюдения.

Напоминаем, что астероид упал в России в районе озер Чебаркуль 15 февраля. В результате пострадали более тысячи человек, а также были повреждены здания и имущество россиян. Губернатор Челябинской области Михаила Юревича заявил тогда, что ущерб превысил миллиард рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что выбраны самые привлекательные для любителей метеоритов регионы России. Для наблюдений последствий падения метеоритов являются Красноярский край, Челябинская и Иркутская области, Башкирия и Татарстан.