Выбранные самые привлекательные для любителей метеоритов регионы России

В пятерку самых интересных метеоритов также включили Витимский, Челябинский, Стерлитамакский и Карлинский. Фото: https://pixabay.com
В пятерку самых интересных метеоритов также включили Витимский, Челябинский, Стерлитамакский и Карлинский. Фото: https://pixabay.com

В День астероида, который отмечают с падением на Землю Тунгусского метеорита, лучше всего отправляться в два региона.

День астероида ежегодно отмечают в заключительный день июня с 2016 года. Этот праздник был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 6 декабря. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню астероида выяснил в какие регионы лучше всего подходят для просмотра последствия падения метеорита.

По результатам исследования Tvil.ru, самыми интересными для наблюдений последствий падения метеоритов являются Красноярский край, Челябинская и Иркутская области, Башкирия и Татарстан. Тунгусский метеорит столкнулся с Землёй над рекой Подкаменная Тунгуска в Красноярском крае 30 июня 1908 года.

В пятерку самых интересных метеоритов также включили Витимский, Челябинский, Стерлитамакский и Карлинский.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург вошел в тройку комфортных для предпринимательства городов России.

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