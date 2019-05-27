Петербург вошел в тройку комфортных для предпринимательства городов России

Опрос был проведен в преддверии День российского предпринимательства. Фото: https://pixabay.com

Опрос был проведен в преддверии День российского предпринимательства. Фото: https://pixabay.com

Среди лидеров оказались также Москва и Сочи.

Согласно проведенным исследования в социальной сети, которые организовал российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, Петербург считают комфортным городом для предпринимателей.

Лидирующим городом оказалась столица России. Свои голоса за него отдали 48% опрошенных. Вторым комфортным городом для развития своего бизнеса стал Сочи. За него проголосовали 14% опрошенных. И завершил тройку лидеров Петербург с 10% результатом.

В топ-5 комфортных для предпринимательства городов также попали Калининград и Севастополь. У них по 6% голосов.

Опрос был проведен в преддверии День российского предпринимательства, который с 2007 года отмечают 26 мая.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург вошел в топ-5 самых комфортных городов для фрилансеров.