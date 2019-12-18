Новосибирский завод не доставил петербурженке теплицу и остался в минусе

Новосибирский завод, который производит металлконструкции, обязали вернуть деньги жительнице Северной столицы.

Петербурженка заказала теплицу на официальном сайте производителя и полностью ее оплатила. Покупка обошлась женщине в 19 тыс. 400 рублей, однако предприятие на связь так и не вышло.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по городу, суд обязал вернуть истцу указанную сумму, неустойку на эту же сумму и еще 10450 рублей за то, что не исполнил требования потребителя добровольно, а также три тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда.

Общая сумма составила 52 тыс. 250 рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о конфликте в пекарне, который закончился судебным заседанием.