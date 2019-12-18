Трех мужчин в Петербурге взяли с почти 4 кг наркотиков

В Петербурге по подозрению в хранении наркотиков задержали трех мужчин. В их квартирах нашли запрещенные вещества общим весом около 3,75 кг.

Как стало известно gazeta.spb.ru, первого подозреваемого задержали у дома 36 по улице Салова. Им оказался 25-летний мужчина, в квартире у которого обнаружили наркотик массой 283 г. Возбуждено уголовное дело.

Следующим в хранении наркотиков был изоблечен 30-летний местный житель. При обысках в квартире мужчины нашли коробку с наркотиками массой 898 г и восемь пакетов с этим же веществом. Общий вес изъятых наркотиков составил 2 кг 814 г. Возбуждено уголовное дело.

Помимо этого, полиция задержала 29-летнего мужчину. В квартире его обнаружили наркотики весом 638 г, ростки наркосодержащих растений, пистолет и патроны.

Один из злоумышленников арестован. Другому выдана подписка о невыезде. В третьем случае решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчину судят за контрабанду наркотиков из Республики Перу.