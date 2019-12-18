Ночное перекрытие Новочеркасского проспекта отменили

Трамваи и троллейбусы вернутся на Новочеркасский проспект. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Трамваи и троллейбусы вернутся на Новочеркасский проспект. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге отменили ночное закрытие движения по Новочеркасскому проспекту. Ограничение снимается с 19 декабря.

Участок Новочеркасского проспекта ежедневно перекрывали от Красногвардейской площади до Заневской площади. Причиной этого были работы на контактной сети. Проезд был недоступен для трамваев и троллейбусов с 00:30 до 5:00.

Предполагалось, что ограничение продлится до 20 декабря. Однако снять его удалось раньше срока.

«Трамваи №23, троллейбусы №№ 7, 16 будут следовать по своему маршруту», — сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение транспорта на Фурштатской улице ограничат до 19 апреля 2020 года. Проезд будет затруднен по нечетной стороне на участке от Мелитопольского переулка до Потемкинской улицы. Причиной этого стала установка строительных лесов на доме Ф.И. Грянского.