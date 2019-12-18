В Смольном пообещали решить проблемы с нехваткой соцобъектов в Шушарах

Власти Петербурга рассказали, как решаются проблемы нехватки социальной инфраструктуры в поселке Шушары. Вопрос обсудили на выездном совещании под руководством вице-губернатора Николая Линченко.

В Шушарах проживает более 29 тыс. человек. С 2006 год в поселке построили и ввели в эксплуатацию 41 жилой дом, еще 33 получили разрешение на строительство. При этом в районе остро не хватает соцобъектов. Переполненность школ составляет 175%, детских садов — более 200%

«Отставание по инфраструктуре в Шушарах нужно сокращать в максимально сжатые сроки», — отметил Линченко.

В первую очередь в поселке планируют построить детский сад на 320 место и школы на 1 тыс. 650 мест. Разрешение на её строительство будет получено в ближайшее время, заверил вице-губернатор. До конца 2020 года ожидается завершение строительства поликлинического отделения. С её вводом освободится помещение для детского отделения.

В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию детсад в ЖК «Up Московский» застройщика «ФСК «Лидер Северо-Запад» на 105 мест. Еще три помещения под детсады будут выкуплены в 2020 году.

Помимо этого, жители Шушар жалуются на недостаток хороших дорог и плохую транспортную доступность. По словам первого заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Семчанкова, в бюджете Петербурга предусмотрены проектно-изыскательные работы по реконструкции Шушарской дороги и Новгородского проспекта.

Пушкинскую улицы планирую расширить до четырех полос и оборудовать светофорными пунктами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трамвай «Чижик» могут пустить до станции метро «Купчино», чтобы решить проблему транспортной доступности Шушар.