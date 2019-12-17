До Шушар могут пустить «Чижика», чтобы решить проблему с транспортом

Чиновники пообещали разобраться, но не со всем сразу.

Об этом стало известно сегодня, 17 декабря. Обо всем рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко. Жители Шушар не раз устраивали пикеты и требовали у властей решения транспортных проблем, а также на плохое освещение, узкие тротуары и нехватку поликлиник. Чиновник отметил, что «Чижик» начнет ездить до станции метро «Купчино», чтобы удовлетворить потребности петербуржцев.

Линченко подчеркнул, что у застройщиков будут требовать строить не только дома, но и социальные объекты. Таким образом Смольный хочет сделать Шушары комфортней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский «Чижик» заинтересовал иностранных инвесторов. ООО «Транспортная концессионная компания» занимающаяся реализацией «Чижиков» отдала новым акционерам в общей сложности около 3%.