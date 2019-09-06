Петербургский «Чижик» заинтересовал иностранных инвесторов

Скоростной трамвай "Чижик". Фото: vk.com/chizhiklrt
Скоростной трамвай "Чижик". Фото: vk.com/chizhiklrt

Крупный транспортный проект Петербурга по запуску новой частной модели трамваев привлек инвесторов из Голландии, Бахрейна и Российско-китайского инвестиционного фонда.

ООО «Транспортная концессионная компания» занимающаяся реализацией «Чижиков» отдала новым акционерам в общей сложности около 3%. По информации издания «Коммерсант», сделку оценили в 160-190 миллионов рублей.

«ТКК», как и новые инвесторы, не прокомментировали событие.

Напомним, что в 2016 году ООО «ТКК» заключила соглашение со Смольным на строительство четырех трамвайных маршрутов, которые смогут обеспечить бесшумное передвижение транспорта.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге запустили два новых маршрута скоростного трамвая, от ж/д станции «Ладожская» до Хасанской улицы и от улицы Потапова до ж/д станции «Ржевка». Им будут присвоены номера №59 и №63.

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