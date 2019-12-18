Меркель: Германия против антироссийских санкций США

Германия выступила против экстерриториальных санкций, которые США планируют ввести в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2».

«Мы выступаем против экстерриториальных санкций», — заявила она, сообщает «Интерфакс».

Она также отметила, что санкции США могут негативно повлиять на переговоры по газу между Россией и Украиной.

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.