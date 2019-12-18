Моралес обвинил США в организации госпереворота в Боливии

Экс-президент Боливии Эво Моралес полагает, что заявление главы Белого дома Дональда Трампа о поддержке исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес свидетельствует о причастности Вашингтона к госперевороту в республике.

«Поддержка Аньес со стороны Трампа — это еще одно доказательство того, что Соединенные Штаты организовали государственный переворот в Боливии», — написал Моралес в Twitter.

Напомним, Моралес объявил об отставке 10 ноября, после нескольких недель протестов и требования к нему со стороны армии уйти с занимаемого поста. К политическому кризису в Боливии привели итоги выборов, на которых Моралес объявил о своей победе. Оппозиционеры обвинили его в нарушениях. После ухода главы государства власть в стране перешла ко второму вице-спикеру сената Боливии Жанин Аньес.

После отставки Моралеса она будет считаться руководителем Боливии, пока граждане республики на выборах не изберут нового президента. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подавший в отставку президент Боливии вылетел в Мексику. Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в своем Twitter. Он отметил, что жизнь и здоровье Моралеса вне опасности.