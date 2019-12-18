В Петербурге водитель, виновный в смерти пешехода, избежал тюрьмы

Мужчина получил один год лишений свободы условно.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Обо всем рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Авария случилась в апреле 2019 года – водитель грузовика ехал по Рижскому проспекту, когда решил выехать на Старо-Петергофский проспект. В этот момент он, из-за неправильно выбранной скорости и собственной неосторожности, наехал на пешехода. Мужчина получил серьезные травмы и скончался.

«В результате ДТП потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, что состоит в прямой связи с наступлением его смерти»,

— говорится в сообщении.

Обвиняемый признал, что нарушил правила дорожного движения. В результате ему назначили наказание в виде условного лишения свободы сроком на один год.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что иномарки столкнулись лоб в лоб на пересечении Типанова и Гагарина.