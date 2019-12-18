Иномарки столкнулись лоб в лоб на пересечении Типанова и Гагарина

В Северной столице на пересечении улицы Типанова и проспекта Юрия Гагарина произошло лобовое столкновение. Участниками аварии стали легковые автомобили марок Opel и Volkswagen.

Все произошло сегодня, 18 декабря, коло 15 часов. На опубликованных фотографиях видно, что иномарки столкнулись лоб в лоб. У Opel Antara разбита передняя часть и смят капот, Volkswagen также получил серьезные повреждения.

«Также пострадал светофор», — написал автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Сведения о возможных пострадавших пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на Испытателей с юным пешеходом. Иномарка сбила школьника, который переходил дорогу по «зебре».