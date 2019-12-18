На Испытателей школьника на «зебре» сбил «Мерседес»

Мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор». Все случилось утром на проспекте Испытателей. 11-летний мальчик переходил дорогу по регулируемой «зебре», когда на него наехал «Мерседес». Мальчик получил серьезные травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Напоминаем, что утром также пострадали еще два пешехода – один угодил под колеса «Киа», другого сбила «Мазда».

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