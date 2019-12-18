На Испытателей школьника на «зебре» сбил «Мерседес»

На Испытателей школьника на &#171;зебре&#187; сбил &#171;Мерседес&#187;
Фото: https://vk.com/dorinspb

Мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор». Все случилось утром на проспекте Испытателей. 11-летний мальчик переходил дорогу по регулируемой «зебре», когда на него наехал «Мерседес». Мальчик получил серьезные травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Напоминаем, что утром также пострадали еще два пешехода – один угодил под колеса «Киа», другого сбила «Мазда».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пробки в Петербурге превысили норму, водители стоят в центре. Около 14 часов «Яндекс» 6 баллов, в настоящее время — 5.

дтп пострадавший
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Меркель: Германия против антироссийских санкций США
В Петербурге начали закрывать дамбу
Жители дома на Обуховской обороны унюхали странный химический запах
ЗСД порекомендовал водителям снизить скорость
Житель Петербурга поджег квартиру своего знакомого и оказался на скамье ...
Беглов: открытие Фрунзенского радиуса задержали из-за 1,5 тысяч нарушений
Ленобласть заключила госконтракты на строительство моста через Волхов
Иномарки столкнулись лоб в лоб на пересечении Типанова и Гагарина