Пробки в Петербурге превысили норму, водители стоят в центре

Пробки в Петербурге превысили норму, водители стоят в центре
Центр города стоит в пробках. Фото: Pixabay

Сегодня, 18 декабря, на дорогах Северной столицы наблюдается аномальная загруженность. Около 14 часов «Яндекс» 6 баллов, в настоящее время — 5.

В дни сильных осадков общий балл пробок в городе обычно повышается. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», сложнее всего водителям приходится в центре города. В утреннее время сервис фиксировал 10-киллометровый затор на внутреннем кольце КАД от Пискаревского проспекта до Колтушского шоссе. Машины собрались из-за полыхающего ДТП. Сейчас движение на участке восстановлено.

В спальных районах наблюдается свободное движение, а также смещение транспортной активности к дневным часам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о переносе времени закрытия дамбы в Петербурге. Процесс планировался на 15 часов.

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