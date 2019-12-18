КАД застыл после ДТП с полыхающими автобусом и иномаркой

Стали известны подробности серьезного ДТП на КАД, в результате которого полностью сгорели автобус и легковой автомобиль. В результате ЧП обошлось без пострадавших, однако теперь участок замер в пробке.

Все произошло сегодня, 18 декабря, около 11:30 на 40 километре внутреннего кольца КАД. Пассажирский транспорт стоял на полосе безопасности после поломки, когда в него влетела легковушка. Транспортные средства моментально загорелись

Как сообщили ФКУ Упрдор «Северо-Запад», автобус был без пассажиров, не рейсовый.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Пламя, охватившее оба транспорта, удалось потушить. В ближайшее время сгоревшие машины будут эвакуированы.

В результате аварии также повреждены три пролета шумозащитных экранов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что очевидцы запечатлели место ДТП с полыхающими автобусом и легковушкой.