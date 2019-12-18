На КАД перед съездом на Косыгина полыхают автобус и иномарка

В Петербурге на КАД вспыхнули сразу два транспортных средства. По словам очевидцев, на участке горят легковой автомобиль и автобус.

На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что легковушка буквально заехала под маршрутку – ее передняя часть находится под пассажирским транспортом. Машины полностью выгорели.

«Горят автобус и солярис на КАД», — написал автор записи в соцсети «ВКонтакте».

Пользователь также уточнил, что все произошло перед съездом на проспекте Косыгина. К месту происшествия прибыли спасатели.

«Пускают в 1 ряд», — дополнил подписчик.

Точные причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на Индустриальном проспекте. Участниками аварии стали две иномарки.