На КАД перед съездом на Косыгина полыхают автобус и иномарка

В Петербурге на КАД вспыхнули сразу два транспортных средства. По словам очевидцев, на участке горят легковой автомобиль и автобус.
На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что легковушка буквально заехала под маршрутку – ее передняя часть находится под пассажирским транспортом. Машины полностью выгорели.
«Горят автобус и солярис на КАД», — написал автор записи в соцсети «ВКонтакте».
Пользователь также уточнил, что все произошло перед съездом на проспекте Косыгина. К месту происшествия прибыли спасатели.
«Пускают в 1 ряд», — дополнил подписчик.
Точные причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на Индустриальном проспекте. Участниками аварии стали две иномарки.