Закрытие дамбы в Петербурге решили отложить

В Северной столице затворы комплекса защитных сооружений остаются открытыми еще на час. Закрытие дамбы из-за угрозы наводнения решили отложить.

Планировалось, что затворы начнут закрывать сегодня, 28 декабря, в три часа дня, однако процесс было решено перенести.

Согласно данным дирекции комплекса защитных сооружений, сообщает «Мойка78», теперь дамба закроется не раньше 16:00.

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