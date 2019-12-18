Закрытие дамбы в Петербурге решили отложить

Закрытие дамбы в Петербурге решили отложить
Процесс перенесли на час. Фото: Pixabay

В Северной столице затворы комплекса защитных сооружений остаются открытыми еще на час. Закрытие дамбы из-за угрозы наводнения решили отложить.

Планировалось, что затворы начнут закрывать сегодня, 28 декабря, в три часа дня, однако процесс было решено перенести.

Согласно данным дирекции комплекса защитных сооружений, сообщает «Мойка78», теперь дамба закроется не раньше 16:00.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об ухудшении погоды в городе на Неве. Сегодня вечером порывы ветра могут составить до 24 метров в секунду.

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