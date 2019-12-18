«Симпсонам» исполнилось 30 лет — и это не предел

В начале 2019 года создатели мультика объявили, что покажут 32-й сезон. Фото: Wikipedia

В начале 2019 года создатели мультика объявили, что покажут 32-й сезон. Фото: Wikipedia

Премьерная серия «Симпсонов» вышла на телеканале Fox 17 декабря 1989 года. За время существования сериал успел стать самым продолжительным мультиком в истории, а также собрать в эпизодах наибольшее количество звезд.

Пародия на американскую повседневность снискала любовь зрителей по всему миру. В 671 эпизоде появились звезды шоу-бизнеса, спортсмены, политики — от Элизабет Тейлор до Дональда Трампа. «Симпсонам» даже удалось предсказать некоторые мировые события.

Так, сценаристы культового мультфильма угадали появление роботов-библиотекарей, предсказали экономический кризис в Греции, а также трагедию «башен-близнецов» 9 сентября 2001 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мультфильм российского режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» попал в шорт-лист номинантов на «Оскар».