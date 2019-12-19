Названа сумма ущерба «Адмирала Кузнецова» от пожара

Названа сумма ущерба «Адмирала Кузнецова» от пожара
Крейсер "Адмирал Кузнецов". Фото: Википедия

Ущерб из-за пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» может составить 95 млрд рублей.

Речь идет не только о повреждении самого корабля, но также о ремонтном оборудовании и компенсациях для пострадавших и семей погибших, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в штабе Северного флота.

Названная сумм почти равна нынешней стоимости корабля.

«Адмирал Кузнецов» находится на ремонте в доке в Мурманске. Пожар произошел 12 декабря во время работ в первом энергоотсеке. Общая площадь возгорания составила 600 кв. метров. Загорелось дизельное топливо.С огнем боролись при помощи пенной атаки. Пожару присвоен второй (повышенные) номер сложности. Причиной возгорания, по предварительным данным, могло стать нарушение техники безопасности во время сварочных работ. В результате происшествия погибли два человека, 14 человек пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром в пятницу, 13 декабря, на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» полностью потушили пожар. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, возгорание на крейсере было полностью ликвидировано около восьми утра по московскому времени.

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