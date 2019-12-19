В ОСК опровергли данные о ремонте «Адмирала Кузнецова» за 95 млрд рублей после пожара

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) опровергли информацию о том, что стоимость ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» обойдется в 95 млрд рублей.

«Информация некоторых СМИ о том, что сумма ущерба, причинённого в результате возгорания на ТАВКР «Адмирал Кузнецов» якобы равна стоимости самого авианесущего крейсера, полностью не соответствует действительности», — заявил президент ОСК Алексей Рахманов, сообщает ТАСС.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что ущерб из-за пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» может составить 95 млрд рублей.

«Адмирал Кузнецов» находится на ремонте в доке в Мурманске. Пожар произошел 12 декабря во время работ в первом энергоотсеке. Общая площадь возгорания составила 600 кв. метров. Загорелось дизельное топливо.С огнем боролись при помощи пенной атаки. Пожару присвоен второй (повышенные) номер сложности. Причиной возгорания, по предварительным данным, могло стать нарушение техники безопасности во время сварочных работ. В результате происшествия погибли два человека, 14 человек пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром в пятницу, 13 декабря, на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» полностью потушили пожар. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, возгорание на крейсере было полностью ликвидировано около восьми утра по московскому времени.