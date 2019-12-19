Петербуржец, оскорблявший кавказцев и цыган в интернете, заплатит штраф

Мужчина расстанется с 10 тысячами рублей из-за постов четырехлетней давности.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Обо всем сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. На странице Даниила Тихонова в социальных сетях нашли материалы, оскорбляющее человеческое достоинство кавказцев и цыган. Мужчина публиковал посты с 2011 по 2015 годы и спустя четыре года был наказан за их экстремистский характер. Тихонова признали виновным в разжигании межнациональной и религиозной розни и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что продюсер ТНТ раскритиковала «цензуру» на телевидении, а затем удалила пост. Сникерс отметила, что «Слугу народа» сняли с эфира из-за неуместной шутки про Путина, а онлайн-платформа канала ТНТ «Premier» приостановила выпуск сериала «Эпидемия» и удалила эпизод, где рассказывается о борьбе народа и силовиков.