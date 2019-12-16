Продюсер ТНТ раскритиковала «цензуру» на телевидении, а затем удалила пост

"Я не хочу лезть в политику, я хочу лезть в то, чем я занимаюсь", - высказалась сотрудница ТНТ. Фото: Facebook/KristinaSnicker

"Я не хочу лезть в политику, я хочу лезть в то, чем я занимаюсь", - высказалась сотрудница ТНТ. Фото: Facebook/KristinaSnicker

Промо-продюсер развлекательного канала ТНТ Кристина Сникерс опубликовала полный негодования пост в Instagram, где обрушилась с критикой на «цензуру» в российских медиа, однако быстро удалила публикацию.

В понедельник, 16 декабря, промо-продюсер телеканала ТНТ Кристина Сникерс выложила в своем аккаунте Instagram фотографию с протестного митинга, где девушка стоит с плакатом «Хватит нам врать». Под снимком продюсер возмутилась «цензурой» на российских телеканалах и в интернет-пространстве.

Сникерс отметила, что «Слугу народа» сняли с эфира из-за неуместной шутки про Путина, а онлайн-платформа канала ТНТ «Premier» приостановила выпуск сериала «Эпидемия» и удалила эпизод, где рассказывается о борьбе народа и силовиков. Меньше часа спустя продюсер удалила написанное.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности о шуточном эпизоде сериала «Слуга народа», где герой подшучивает над президентом России.