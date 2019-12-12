ТНТ вырезал шутку про Путина из сериала «Слуга народа» c Зеленским в главной роли

Телеканал ТНТ вырезал шутку о президенте России Владимире Путине из первой серии сериала «Слуга народа». а вырезанный эпизод обратила внимание «Би-би-си».

Главный герой сериала учитель истории, который затем становится президентом Украины, Василий Голобородько в эпизоде выбирает часы. Премьер-министр Юрий Чуйко рассказывает ему, что Владимир Путин носит швейцарские часы марки Hublot и произносит марку как «хубло». Герой Зеленского удивился: «Путин — «хубло»?

По данным Telegram-каналов, эта шутка осталась в версиях, показанных зрителям канала ТНТ на Дальнем Востоке, но исчезла из серий, вышедших в Москве.

Не прошло и дня, как телеканал ТНТ убрал из эфира сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли. Многие заподозрили, что дело в шутке про Владимира Путина, однако телеканал объяснил это по-другому.

Первые три серии телеканал показал 11 декабря. На 12 и 13 декабря изначально в телепрограмме было заявлено продолжение показа, но вечером в среду упоминание о сериале там пропало.

Представитель ТНТ назвал анонсирование и показ первых трех серий «продуманным маркетинговым ходом». Продолжение сериала перенесли на онлайн-платформу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин вряд ли будет смотреть сериал «Слуга народа» с украинским лидером Владимиром Зеленским в главной роли.