Путин не будет смотреть сериал «Слуга народа» c Зеленским в главной роли

Президент России Владимир Путин вряд ли будет смотреть сериал «Слуга народа» с украинским лидером Владимиром Зеленским в главной роли.

«Я не думаю, он не смотрит сериалы, поэтому я убежден, что он не смотрел, и убежден, что смотреть не будет, ибо времени у него нет», — сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

Телеканал ТНТ покажет сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполняет нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Уже сегодня, 11 декабря, российские телезрители смогут увидеть первые серии «Слуги народа». Эта история повествует об обыкновенном учителе Василии Голобородько. Педагог прислушивается к предложению учеников и выдвигает свою кандидатуру на выборы президента Украины. Сериал показывает, как изменилась жизнь Голобородько после внезапной победы на выборах.

Сериал вышел в 2015 году и состоит из трех сезонов.

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