Горбачев госпитализирован с воспалением легких

Президент СССР сам подтвердил новости об ухудшении своего состояния.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Обо всем 88-летний политик рассказал в эфире НСН. Президент СССР Михаил Горбачев заявил, что угодил в больницу из-за воспаления легких. Он не уточнил, как себя чувствует и долго ли пробудет в медицинском учреждении.

Напоминаем, что в этот четверг состоялась пресс-конференция президента России Владимира Путина, которому среди прочих задали вопрос о действиях Михаила Горбачова при распаде СССР. Глава государства отказался комментировать их, так как не видит в этом смысла.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Горбачев рассказал о письменном обращении к Путину. Со слов экс-лидера СССР, он не намерен «навязываться в советчики» мировым лидерам. Он также добавил в интервью газете «Известия», что обращения адресовал им в коротком письме.